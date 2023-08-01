Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:40, 1 августа 2023Экономика

Богатейшие люди планеты стали еще богаче

Лидеры рейтинга Bloomberg с начала года разбогатели на 443,2 миллиарда долларов
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

По данным Bloomberg Billionaires Index, десять богатейших людей мира с начала 2023 года суммарно заработали 443,2 миллиарда долларов. Индекс рассчитывается на базе стоимости акций компаний, в которых участники рейтинга владеют долями.

Лидирует в списке богатейших людей мира американский предприниматель Илон Маск, состояние которого с начала года выросло на 105 миллиардов долларов и составляет 242 миллиарда. Вторую строчку рейтинга занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, который с начала года заработал 36,1 миллиарда долларов. Состояние предпринимателя оценивается в 198 миллиардов.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика. Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика.Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
31 июля 2023

Занимающий третью строчку рейтинга основатель Amazon Джефф Безос разбогател на 49,9 миллиарда долларов, таким образом его состояние оценивается в 157 миллиардов. Основатель Microsoft Бил Гейтс оказался на четвертом месте с общим состоянием в 136 миллиардов долларов (плюс 26,9 миллиарда). Основатель IT-компании Oracle Ларри Эллисон занимает пятое место рейтинга с состоянием в 131 миллиард долларов (плюс 39,5 миллиарда с начала года).

В десятку богатейших людей планеты также вошли сооснователь Google Ларри Пейдж (120 миллиардов долларов, плюс 36,9 миллиарда с начала года), глава компании Meta Марк Цукерберг (118 миллиардов, плюс 72,5 миллиарда), глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (118 миллиардов, плюс 10,3 миллиарда с начала года), гендиректор Microsoft Стив Балмер (118 миллиардов, плюс 31,7 миллиарда) и сооснователь Google Сергей Брин (114 миллиардов, плюс 34,4 миллиарда).

Тем временем российские миллиардеры с начала года разбогатели более чем на 32 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу представил к наградам экипаж уничтожившего колонну ВСУ танка

    Звезда «Фабрики звезд» рассказала о проблемах со здоровьем после шоу

    Оценена перспектива прихода супертайфуна в Россию

    Толпа мужчин изнасиловала туристку в саду возле Эйфелевой башни

    Появились подробности избиения российского баскетболиста-чемпиона

    На Украине обвинили Россию в мятеже в Нигере

    Богатейшие люди планеты стали еще богаче

    В Госдуме захотели проверить детские игрушки на духовность и нравственность

    Россия нарастила поставки дизеля за рубеж

    Прилепин стал заместителем командира полка Росгвардии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости