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13:50, 1 августа 2023Экономика

Назван самый разбогатевший российский миллиардер

BBI: российские миллиардеры разбогатели в 2023 году на 32 млрд долларов

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось более чем на 32 миллиарда долларов с начала текущего года, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всего из россиян в 2023 году заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось на 5,9 миллиарда долларов, до 21,3 миллиарда (83 место в мире). При этом самым богатым гражданином страны остается президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал вырос на 1,23 миллиарда долларов, до 29,8 миллиарда. В сводном рейтинге, куда включены 500 богатейших людей планеты, он занимает 51 место.

В топ-100 миллиардеров из россиян также входят председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (27,4 миллиарда, 57 место), основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (24,8 миллиарда, 65 место), владелец «Северстали» Алексей Мордашов (19,3 миллиарда, 92 место) и основатель USM Holdings Алишер Усманов (19 миллиардов, 93 место).

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Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, на данный момент в него входят 25 россиянин.

По сравнению с данными трехмесячной давности прибавка состояний российских миллиардеров, рассчитанная с начала года, удвоилась. На 1 мая она составляла 16,35 миллиарда долларов.

Ранее журналисты констатировали, что, несмотря на санкции, крупнейшие российские бизнесмены продолжают получать доходы от дивидендов своих компаний и наращивать капиталы. Учитывая, что инвестировать в зарубежные рынки миллиардеры не могут, они переориентировали инвестиции на российский рынок.

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    Дмитрий Воронин
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