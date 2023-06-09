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10:18, 9 июня 2023Экономика

Российские миллиардеры из-за санкций стали вкладывать деньги в местный рынок

Bloomberg: миллиардеры из РФ из-за санкций переориентировали инвестиции на местный рынок

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на санкции, крупнейшие российские миллиардеры продолжают получать доходы от дивидендов своих компаний — с 2022 года бизнесмены из нефтяной, никелевой и минеральной отраслей получили около 10 миллиардов долларов. Однако инвестировать в зарубежные рынки миллиардеры не могут из-за ограничений, поэтому они переориентировали инвестиции на российский рынок, сообщает Bloomberg.

Западные санкции «закрыли двери» для российских миллиардеров и простимулировали их вкладываться в местные компании, объясняет аналитик британской консалтинговой фирмы Sibylline Лиана Семчук. «Это увеличивает контроль России над их средствами и поддерживает призывы [президента России Владимира] Путина инвестировать в российский бизнес», — отметила она.

Среди крупнейших предпринимателей, которые заинтересовались вложениями в российский рынок, Bloomberg называет основателя ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова. Бизнесмен вместе с председателем правления «Норильского никеля» Владимиром Потаниным заявлял о намерении выкупить как минимум 51 процент акций «Яндекса».

Агентство объясняет, что представители энергетической отрасли получили крупные непредвиденные доходы от резкого скачка цен на энергоносители в прошлом году. Среди них Bloomberg называет Вагита Алекперова, Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко.

С начала 2023 года общее состояние богатейших предпринимателей России увеличилось на 17,6 миллиарда долларов. Лидером рейтинга остается Владимир Потанин — за пять месяцев с начала года он разбогател на 650 миллионов долларов, до 29,2 миллиарда.

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    Мария Грушко
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