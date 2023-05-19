Bloomberg: российские миллиардеры захотели выкупить контрольный пакет акций «Яндекса»

Материнская компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V. — получила от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение выкупить контрольный пакет акций российской компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Миллиардеры захотели приобрести как минимум 51 процент акций «Яндекса», общую стоимость которого они оценивают примерно в 560-600 миллиардов рублей (7-7,5 миллиарда долларов). Как заявили источники, правление Yandex N.V. обсудит это предложение на совещании на следующей неделе, однако окончательное решение может быть принято позднее.

Стоимость акций определена с учетом распоряжения правительства, по которому компании из «недружественных» стран должны предоставить скидку в 50 процентов при продаже из российских активов. Россия относит Нидерланды, где зарегистрирован Yandex N.V., к «недружественным» государствам.

«Голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента Яндекса — в лице специально созданного фонда», — заявил источник РБК, знакомый с ходом обсуждения реструктуризации. В 2019 году в структуре компании был создан наблюдательный орган — Фонд общественных интересов, который получил «золотую акцию», держателем которой раньше был Сбербанк. Золотая акция позволяет блокировать консолидацию 10 процентов экономических или голосующих акций и более в одних руках.

По словам источников, Потанин выступает с предложением от целой группы инвесторов, в которую входят Роман Абрамович и банк ВТБ. К ним также могут присоединиться миллиардер Алексей Мордашов и Виктор Рашников.

Сейчас 8,5 процента акций «Яндекса» принадлежит семейному трасту основателя компании Аркадия Воложа, еще 3,2 процента — другим сотрудникам фирмы. Остальные бумаги находятся в свободном обращении. При этом семейный траст Воложа является основным владельцем голосующих акций (45,1 процента), как и члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6 процента).

В ноябре совет директоров Yandex N.V. заявил, что изучает возможности изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки».

Тогда источники РБК сообщали, что бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин (перешел в «Яндекс» на позицию советника по корпоративному развитию) договорился с президентом России Владимиром Путиным о схеме раздела компании. Согласно плану, Волож потеряет контроль над российской частью бизнеса в обмен на получение прав на интеллектуальную собственность в области беспилотных, облачных и ряда других технологий. Эти права позволят бизнесмену продолжать работу за рубежом.

По данным Bloomberg, основатель «Яндекса» согласен с таким исходом реструктуризации. Волож подал в отставку с поста главного исполнительного директора и отказался голосовать по любым вопросам в совете директоров после того, как в июне попал под санкции ЕС. Сейчас бизнесмен проживает в Израиле.

