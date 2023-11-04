Байден пообещал спасти панголинов от вымирания с помощью санкций

Байден пригрозил Китаю санкциями ради спасения панголинов от вымирания

Президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания единственных в мире чешуйчатых млекопитающих — панголинов. Для этого он распорядился добиваться от Китая прекращения импорта этих животных и использования их в медицинских целях — в том числе под угрозой санкций. Об этом говорится в уведомлении Конгрессу, передает РИА Новости.

Американский лидер отметил, что панголинов, чья чешуя ценится в традиционной медицине «без научных на то оснований», отлавливают и перевозят контрабандой чаще, чем носорогов, слонов и тигров «вместе взятых». «США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов от вымирания», — заявил он.

Байден дал распоряжение своей администрации провести переговоры с КНР и добиться полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел, а также их полного удаления из национального перечня медицинских препаратов, разрешенных к применению. Для выполнения этих требований президент поставил срок до 31 декабря 2023. В противном случае глава Белого дома пообещал ввести торговые ограничения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина. На данный момент стороны согласовывают детали, рассказала на брифинге заместитель пресс-секретаря президента США Эмили Саймонс.