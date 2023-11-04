Патрушев рассказал о триггере для демонизации Путина на Западе

Патрушев: мюнхенская речь Путина запустила процесс его демонизации на Западе

Мюнхенская речь президента России Владимира Путина шокировала Запад и стала триггером для запуска кампании по его персональной демонизации. Об этом рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание», пишет ТАСС.

Государственный деятель напомнил, что знаменитая фундаментальная Мюнхенская речь российского лидера была посвящена именно тому, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Патрушев считает, что Россия занимает уникальное место в системе международных отношений и последовательно отстаивает свои интересы во внешней политике.

Патрушев отметил, что США и Европу возмутило, что новый вектор движения человечества к многополярному миру был обозначен страной без оглядки на Белый дом. «Россия вновь дала понять, что она никогда не станет на колени, не превратится в чью-либо колонию, не исчезнет с карты мира», — заключил он.

Ранее секретарь Совбеза рассказал о причастных к подрыву «Северных потоков». По его мнению, США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов.

