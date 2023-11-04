Экс-президент Польши предупредил о готовящихся в стране терактах

Экс-президент Польши Валенса: в стране готовятся теракты после выборов

После выборов в Польше готовятся теракты, заявил бывший глава государства Лех Валенса в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, проигравшая сторона готова на все, чтобы не отдавать власть, поэтому в стране «запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера».

Валенса подчеркнул, что подаст соответствующее заявление в правоохранительные органы, выразив надежду, что «этих неудачников» быстро поймают.

В октябре консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) бывшего премьер-министра Польши Ярослава Качиньского выиграла на парламентских выборах. Несмотря на победу, партия не смогла набрать такое количество голосов, которое позволило бы ей самостоятельно сформировать правительство.

Позже в одном из лимузинов, принадлежащих канцелярии президента Польши Анджея Дуды, обнаружили датчик слежения.