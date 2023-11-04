Песков рассказал о прогрессе в освобождении россиян из плена ХАМАС

Песков: есть прогресс в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о процессе освобождении российских граждан из плена у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, прогресс в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС есть. Официальный представитель президента РФ подчеркнул, что Россия намерена добиться освобождения своих граждан.

Также Дмитрий Песков отметил, что ситуация осложняется тем, что не все стороны согласовали позиции. Об этом представитель Кремля заявил во время общения с журналистами на марафоне общества «Знание».

1 ноября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что ХАМАС удерживает в Газе пять-шесть российских граждан. Викторов обратил внимание на конструктивное взаимодействие России и Израиля по данному вопросу.