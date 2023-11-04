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21:29, 4 ноября 2023Ценности

Кортни Кардашьян стала матерью в четвертый раз

People: Кортни Кардашьян и Баркер стали родителями, у пары родился мальчик

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян стала матерью в четвертый раз. Об этом сообщает журнал People.

У знаменитости и ее мужа, барабанщика рок-группы Blink-182 Трэвиса Баркера, родился мальчик. Пол ребенка пара раскрыла во время вечеринки в июне.

У 44-летней Кардашьян и 47-летнего Баркера уже есть шестеро детей. С 2006 по 2015 год предпринимательница состояла в отношениях с бизнесменом Скоттом Дисиком. У пары трое детей: восьмилетняя Рейн Астон, 13-летняя Мейсон Дэш, а также 11-летняя дочь Пенелопа Скотланд.

В свою очередь Баркер успел обзавестись тремя детьми, будучи в браке с актрисой и обладательницей титула «Мисс США» Шэнной Мокле. Барабанщик является отцом 20-летнего сына Лэндона, 17-летней дочери Алабамы и 24-летней падчерицы Атианы Де Ла Хойи.

Ранее Кортни Кардашьян показала фото топлес и восхитила фанатов. 44-летняя беременная знаменитость приняла участие в съемке для Vanity Fair Italia. Бизнесвумен позировала перед камерой в колготках и очках, прикрывая руками обнаженную грудь.

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      Варвара Кошечкина
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