Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:03, 4 ноября 2023Бывший СССР

На Украине Зеленского назвали карикатурным Джокером

Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского карикатурой, ставшей черным Джокером
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал Владимира Зеленского «карикатурным Джокером». Таким мнением политик поделился в видео на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что в вероятность прихода Зеленского к власти мало кто верил. «Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он черный Джокер», — высказался Соскин. Также он выразил мнение, что Зеленский, называя себя «слугой народа», не имеет права даже призывать украинцев в армию, так как сам не справился с возложенными на него задачами.

Соскин указал, что все заверения украинского лидера об успехе не основываются на действительности, так как контрнаступление провалилось. При этом, по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теперь даже не способны сбивать беспилотники, а Запад отказывает Киеву в дальнейшей помощи.

Соскин призвал заключить перемирие как можно быстрее, так как, по его мнению, народ Украины еще не понимает, что его ждет зимой.

Также Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский отправляет украинских солдат на уничтожение в попытке сохранить свой пост. По его словам, таким образом украинский лидер избавляется от молодых граждан, которые могли бы устроить революцию.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      «Этому дала, а этому не дала». В России посмеялись над решением США сократить военную помощь Украине

      Махачев рассказал о возникающих во время прогулок по Махачкале сложностях

      Названы прогнозы США о смене тактики борьбы Израиля с ХАМАС

      Оценены суточные потери ВСУ на купянском направлении

      В США рассказали о больших спорах в правительстве из-за помощи Украине

      На Украине Зеленского назвали карикатурным Джокером

      Раскрыта роль ЦРУ в публикации разгромной статьи в Time о Зеленском

      В Китае успешно посадили ступень многоразовой ракеты

      В США заявили об очень удачном для Путина октябре

      Американское СМИ сообщило об обсуждении мирных переговоров Западом и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости