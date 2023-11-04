Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского карикатурой, ставшей черным Джокером

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал Владимира Зеленского «карикатурным Джокером». Таким мнением политик поделился в видео на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что в вероятность прихода Зеленского к власти мало кто верил. «Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он черный Джокер», — высказался Соскин. Также он выразил мнение, что Зеленский, называя себя «слугой народа», не имеет права даже призывать украинцев в армию, так как сам не справился с возложенными на него задачами.

Соскин указал, что все заверения украинского лидера об успехе не основываются на действительности, так как контрнаступление провалилось. При этом, по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теперь даже не способны сбивать беспилотники, а Запад отказывает Киеву в дальнейшей помощи.

Соскин призвал заключить перемирие как можно быстрее, так как, по его мнению, народ Украины еще не понимает, что его ждет зимой.

Также Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский отправляет украинских солдат на уничтожение в попытке сохранить свой пост. По его словам, таким образом украинский лидер избавляется от молодых граждан, которые могли бы устроить революцию.