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18:04, 4 ноября 2023Мир

ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения об эвакуации иностранцев

В ХАМАС обвинили Израиль в нарушении соглашения об эвакуации иностранцев из Газы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения об эвакуации иностранцев из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя движения Усама Хамдана.

«Мы (ХАМАС — прим. «Ленты.ру») согласились с тем, что иностранцы, находящиеся в Газе, будут эвакуированы в обмен на переправку раненых палестинцев через КПП "Рафах" на египетскую территорию», — сказал Хамдан. Однако, по его словам, израильская сторона нарушила договор.

Представитель движения призвал открыть КПП «Рафах», а также обратился с просьбой к Международному комитету Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения, чтобы сотрудники организаций сопровождали бригады скорой помощи, которые перевозят раненых палестинцев.

Ранее газета Financial Times сообщила, что вывоз иностранцев из Газы был поставлен под угрозу из-за спора между ХАМАС и Египтом по поводу размещения наблюдателей из ООН. Египет настаивал, что наблюдатели должны находиться на стороне границы Газы, контролируемой ХАМАС. При этом палестинское движение выступало за то, чтобы они были размещены на египетской стороне.

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      Олег Давыдов
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