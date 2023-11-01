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10:01, 1 ноября 2023Мир

Спор между ХАМАС и Египтом поставил под угрозу вывоз иностранцев из Газы

FT: вывоз иностранцев из Газы застопорился из-за спора между ХАМАС и Египтом

Фото: Doaa AlBaz / AP

Спор между ХАМАС и Египтом по поводу размещения наблюдателей из ООН поставил под угрозу вывоз иностранцев из Газы. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатов.

Каир настаивает, что наблюдатели ООН должны находиться на стороне границы Газы, контролируемой ХАМАС, в то время как палестинское движение хочет, чтобы они были размещены на египетской стороне. При этом, по словам одного из источников, сделка, которая позволит выйти из тупика «уже близка».

Ранее ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством, а также сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и неправительственных организаций (НПО), которым разрешат покинуть сектор Газа.

В заявлении палестинского движения говорится, что право на выезд из анклава получили граждане Японии, Чехии, Финляндии, Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Он смогут пройти через КПП «Рафах» в среду, 1 ноября. Для облегчения процесса перехода упомянутых в документе граждан попросили подойти к пункту пропуска в 7:00 (8:00 по московскому времени).

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      Виктория Кондратьева
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