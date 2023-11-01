ХАМАС опубликовало списки получивших право покинуть Газу иностранцев

ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которые могут покинуть Газу через КПП

ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством, а также сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и неправительственных организаций (НПО), которым разрешат покинуть сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении палестинского движения говорится, что право на выезд из анклава получили граждане Японии, Чехии, Финляндии, Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Он смогут пройти через КПП «Рафах» в среду, 1 ноября. Для облегчения процесса перехода упомянутых в документе граждан попросили подойти к пункту пропуска в 7:00 (8:00 по московскому времени).

Ранее бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые считаются военным крылом палестинского движения ХАМАС, пообещали в скором времени освободить взятых в заложники иностранцев.

29 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что число заложников ХАМАС достигло 230 человек. Он уточнил, что их количество постоянно меняется.