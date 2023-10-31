В ХАМАС пообещали освободить иностранных заложников

Военное крыло ХАМАС пообещало в ближайшие дни освободить иностранных заложников

Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые считаются военным крылом палестинского движения ХАМАС, пообещали в скором времени освободить взятых в заложники иностранцев. Об этом сообщил представитель бригад Абу Обейда, передает РИА Новости.

По его словам, в ближайшие дни будут освобождены некоторые иностранные граждане.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала, что число заложников ХАМАС достигло 230 человек. При этом уточняется, что их количество постоянно меняется.