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21:07, 31 октября 2023Мир

В ХАМАС пообещали освободить иностранных заложников

Военное крыло ХАМАС пообещало в ближайшие дни освободить иностранных заложников

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые считаются военным крылом палестинского движения ХАМАС, пообещали в скором времени освободить взятых в заложники иностранцев. Об этом сообщил представитель бригад Абу Обейда, передает РИА Новости.

По его словам, в ближайшие дни будут освобождены некоторые иностранные граждане.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала, что число заложников ХАМАС достигло 230 человек. При этом уточняется, что их количество постоянно меняется.

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      Марина Совина
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