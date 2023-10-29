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01:38, 29 октября 2023Мир

В Израиле уточнили число заложников ХАМАС

Армия Израиля: число заложников ХАМАС выросло до 230
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

Число людей, которые числятся в списке заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выросло до 230, однако эта цифра постоянно меняется. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

Представитель военного ведомства отметил, что чем больше будет оказано давления на ХАМАС, тем выше шансы на освобождение заложников. При этом он добавил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземные маневры в секторе Газа.

Ранее стало известно, что ХАМАС готов к немедленному обмену пленными с Израилем. Глава политбюро движения в секторе Газа Яхьи Синвара пояснил, что ХАМАС готово немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением.

Днем 28 октября глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение ищет и готово отпустить заложников, список которых движение получило по линии МИД России. По его словам, в этом списке восемь имен. Марзук объяснил такую позицию тем, что ХАМАС относится к России как к «ближайшему другу».

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      Марина Совина
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