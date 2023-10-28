В ХАМАС заявили о готовности к немедленному обмену пленными с Израилем

В ХАМАС рассказали, что готовы к немедленному обмену пленными с Израилем

ХАМАС готов к немедленному обмену пленными с Израилем. Об этом сказано в заявлении главы политбюро движения в секторе Газа Яхьи Синвара, пишет РИА Новости.

«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением», — отметил он.

Ране ХАМАС назвало условие освобождения израильских заложников. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда потребовал освободить всех палестинских заключенных взамен на израильских заложников. При этом ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзук говорил об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению заложников.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал освободить всех заложников, которые находятся на территории сектора Газа у ХАМАС. Нетаньяху заверил, что Израиль сделает все возможное для освобождения пленных и использует любые возможности, чтобы вернуть их домой.