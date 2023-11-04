Глобальному потеплению предрекли скорый выход из-под контроля

NCC: глобальное потепление может выйти из-под контроля через шесть лет

Безопасный порог глобального потепления будет пройден через шесть лет — к 2030 году. Скорый выход климатического кризиса из-под контроля предрекли британские ученые из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change (NCC).

Специалисты отметили, что к концу десятилетия рост среднемировых температур превысит отметку в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Еще через 20 лет показатель превысит два градуса Цельсия, если не будут предприниматься более активные меры по борьбе с выбросами.

Исследователи оценивают объемы оставшегося у Земли «углеродного бюджета» (количества углекислого газа, которое можно выбросить в атмосферу без особого вреда для климата) в 250 миллиардов тонн CO2. Сейчас ежегодно в атмосферу попадает около 40 миллиардов тонн этого опасного газа.

Однако в прогнозах ученых есть ряд неточностей, они связаны с воздействием метана и других парниковых газов, а также с влиянием потепления на различные части климатической системы. Так, усиленный рост растительности в некоторых регионах может поглотить большое количество углекислого газа и компенсировать некоторое потепление, в то время как изменения в циркуляции океана и таяние ледниковых щитов могут ускорить потепление.

Ранее ученые из Веллингтонского университета в Новой Зеландии подсчитали, что глобальный ущерб от экстремальных погодных явлений составляет 16 миллионов долларов в час последние 20 лет.