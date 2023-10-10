Подсчитан глобальный ущерб от экстремальной погоды

The Guardian: глобальный ущерб от экстремальной погоды составляет $16 млн в час

Глобальный ущерб от экстремальных погодных явлений составляет 16 миллионов долларов в час последние 20 лет. Сумму подсчитали ученые из Веллингтонского университета в Новой Зеландии, передает The Guardian.

Работа стала первым исследованием, оценившим общий показатель увеличения расходов, непосредственно связанных с антропогенным глобальным отоплением. С 2000 по 2019 год в среднем все страны мира теряли 140 миллиардов долларов из-за последствий изменения климата, точная сумма варьируется от 60 до 230 миллиардов в зависимости от конкретного года.

Наиболее значительный по стоимости ущерб был нанесен в 2003 году, когда на Европу обрушилась аномальная жара, а также в 2010-м, когда в Сомали наблюдалась засуха, а в России — волны тепла. Самые серьезные потери от разрушенной и поврежденной недвижимости произошли в 2005 и 2017 годах, когда ураганы ударили по США. Ученые также подсчитали сумму ущерба за 2022 год — она достигла 280 миллиардов долларов.

Две трети расходов пришлись на потерянные жизни, а оставшаяся часть — на пострадавшее имущество. Штормы оказались ответственны за две трети климатических издержек, в то время как на тепловые волны пришлось 16 процентов, а на наводнения и засухи — 10 процентов.

Цифры значительно превысили оценки, сделанные благодаря компьютерным моделям. Это связано с тем, что такие модели основываются на изменениях глобальной температуры вместо увеличения частоты возникновения экстремальных температур по всему миру. При этом авторы исследования отмечают, что из-за нехватки данных, особенно о бедных странах, новая оценка ущерба все еще сильно ниже реальной. При подсчетах также не учитывались сопутствующие потери, такие как снижение урожайности и последствия роста уровня моря.

Ранее сообщалось, что ставшие более частыми из-за изменения климата природные катастрофы оказались полезными для экономики США. Исследование показало, что связанные с погодой расходы составили 32 процента роста ВВП Штатов с 2016 года.