Более полусотни человек задержали полицейские на улице российского города

В Челябинске на улице Кирова полицейские задержали 59 человек

В Челябинске на улице Кирова полицейские задержали за ночь более полусотни человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

По данным ведомства, были задержаны 59 жителей города — в том числе четверо несовершеннолетних. Всех проверили на причастность к совершению преступлений. Так, в отношение 20 человек составили административные протоколы за распитие спиртных напитков в общественных местах. Еще шестерых привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

«Комплекс мероприятий, проведенный сотрудниками полиции, направлен на снижение преступлений и правонарушений в общественных местах, в том числе лицами, находящимися в состоянии опьянения», — пояснили в челябинском МВД.

Ранее в Рязани задержали подозреваемого в покушении на главу службы судебных приставов по региону. Речь идет о мужчине 1979 года рождения, который мог трижды выстрелить в сотрудника ФССП.