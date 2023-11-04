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18:28, 4 ноября 2023Силовые структуры

Более полусотни человек задержали полицейские на улице российского города

В Челябинске на улице Кирова полицейские задержали 59 человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинске на улице Кирова полицейские задержали за ночь более полусотни человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

По данным ведомства, были задержаны 59 жителей города — в том числе четверо несовершеннолетних. Всех проверили на причастность к совершению преступлений. Так, в отношение 20 человек составили административные протоколы за распитие спиртных напитков в общественных местах. Еще шестерых привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

«Комплекс мероприятий, проведенный сотрудниками полиции, направлен на снижение преступлений и правонарушений в общественных местах, в том числе лицами, находящимися в состоянии опьянения», — пояснили в челябинском МВД.

Ранее в Рязани задержали подозреваемого в покушении на главу службы судебных приставов по региону. Речь идет о мужчине 1979 года рождения, который мог трижды выстрелить в сотрудника ФССП.

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      Нина Ташевская
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