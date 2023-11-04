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15:26, 4 ноября 2023Силовые структуры

Задержан подозреваемый в покушении на начальника судебных приставов Рязани

В Рязани задержали подозреваемого в покушении на главу службы судебных приставов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Рязани задержали подозреваемого в покушении на главу службы судебных приставов по региону. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся на сайте ведомства.

35-летний начальник службы судебных приставов Сергей Калужский возвращался с работы домой и получил от неизвестного три выстрела — в голову, грудь и живот. Киллер скрылся с места преступления, а медикам не удалось спасти пострадавшего.

Волк сообщила, что по подозрению в причастности к преступлению задержали жителя Рязани 1979 года рождения. Уточняется, что мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что Калужский проживал с женой и двумя детьми. В день нападения в стране отмечался день судебных приставов. Специалисты связывают покушение с профессиональной деятельностью Калужского, который занимался взысканием административных штрафов.

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      Нина Ташевская
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