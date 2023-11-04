Советник главы ДНР Гагин: помощь Украине для НАТО стала «непомерной ношей»

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что помощь Украине для НАТО стала «непомерной ношей». Об этом сообщает РИА Новости.

«А та помощь, которая заявлена Соединенными Штатами из остатков средств, там не так уж и много, сто с лишним миллионов, победы не обеспечит, но лишь продлит агонию украинской армии и украинской власти», — подчеркнул Гагин.

По его словам, в связи с этим партнеры Украины начали обсуждать с Киевом то, чем придется пожертвовать при мирных переговорах с Россией.

Ранее секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что Соединенные Штаты начали постепенно сокращать помощь Украине из-за истощения ассигнованных Конгрессом средств. Она пояснила, что Вашингтон стал выделять меньшие по объемам пакеты военной поддержки, чтобы иметь возможность оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) «максимально долгий срок».