Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:05, 4 ноября 2023Мир

Российский посол посоветовал Польше побороть манию величия

Посол Грызлов: Польше нужно побороть манию величия и конструктивно общаться с РФ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Для Польши настало время побороть манию величия и перейти к прагматичному и конструктивному взаимодействию с соседями, в том числе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, передает ТАСС.

«Именно в сотрудничестве со странами Большой Евразии сегодня заключен колоссальный потенциал роста и развития», — сказал он. При этом дипломат подчеркнул, что с Россией бесполезно пытаться разговаривать на языке угроз и ультиматумов.

Грызлов напомнил о том, что 411 лет страна «буквально стояла на грани утраты суверенитета», однако предки россиян положили конец междоусобицам. «Польша, мнившая себя без малого сильнейшей европейской державой той эпохи, с позором отступила — но, очевидно, так и не усвоила урок», — отметил он.

По мнению Грызлова, польский народ страдает от стратегических ошибок политиков и элиты, которые веками паразитировали на национальных чувствах, при этом не были способны предложить своим гражданам созидательную повестку.

Ранее Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Польшу «истеричным, грубым, чванливым и амбициозным» врагом России. Он напомнил, что освобождавшие Польшу советские солдаты давно объявлены Варшавой оккупантами, а память о красноармейцах, которые отдали свои жизни на польской земле, попирается сносом посвященных им памятников.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Приставали к девушкам, хватали их». Что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России

      Медведев заявил о попытках врагов уничтожить российскую государственность

      Российский посол посоветовал Польше побороть манию величия

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Суд в США снял наложенный на Трампа запрет на высказывания

      Над двумя российскими регионами уничтожили четыре украинских дрона

      Байдена предупредили об угрозе поражения на выборах из-за Израиля

      В России заявили об ответных мерах на переброску F-35 США в Британию

      Россия получила приглашение на заседание глав МИД ОБСЕ

      Выдворенных из России школьников-мигрантов уличили в домогательствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости