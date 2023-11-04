Российский посол посоветовал Польше побороть манию величия

Посол Грызлов: Польше нужно побороть манию величия и конструктивно общаться с РФ

Для Польши настало время побороть манию величия и перейти к прагматичному и конструктивному взаимодействию с соседями, в том числе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, передает ТАСС.

«Именно в сотрудничестве со странами Большой Евразии сегодня заключен колоссальный потенциал роста и развития», — сказал он. При этом дипломат подчеркнул, что с Россией бесполезно пытаться разговаривать на языке угроз и ультиматумов.

Грызлов напомнил о том, что 411 лет страна «буквально стояла на грани утраты суверенитета», однако предки россиян положили конец междоусобицам. «Польша, мнившая себя без малого сильнейшей европейской державой той эпохи, с позором отступила — но, очевидно, так и не усвоила урок», — отметил он.

По мнению Грызлова, польский народ страдает от стратегических ошибок политиков и элиты, которые веками паразитировали на национальных чувствах, при этом не были способны предложить своим гражданам созидательную повестку.

Ранее Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Польшу «истеричным, грубым, чванливым и амбициозным» врагом России. Он напомнил, что освобождавшие Польшу советские солдаты давно объявлены Варшавой оккупантами, а память о красноармейцах, которые отдали свои жизни на польской земле, попирается сносом посвященных им памятников.