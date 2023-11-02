Медведев назвал Польшу истеричным и грубым историческим врагом России

Зампред Совбеза Медведев назвал Польшу историческим врагом России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Польшу «истеричным, грубым, чванливым и амбициозным» врагом России. Об этом политик написал в своей статье для «Российской газеты».

Медведев заявил, что освобождавшие Польшу советские солдаты давно объявлены Варшавой оккупантами, а память о красноармейцах, которые отдали свои жизни на польской земле, попирается сносом посвященных им памятников. По его словам, эта «историческая амнезия» привела к тому, что в XXI веке в Восточной Европе возродился опасный враг. «Враг истеричный, грубый, чванливый и амбициозный. Враг, больной бредом величия и комплексом неполноценности», — написал политик.

Он добавил, что Россия будет относится к Польше как к историческому врагу, которого невозможно исправить. «А коль нет надежды на примирение с врагом, у России должна быть лишь одна и очень жесткая установка в отношении его судьбы», — заключил он.

В своей статье Медведев также заявил, что рост военного потенциала Польши и наращивание ее военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение с Россией и Белоруссией. Он также подчеркнул, что в случае поддержки странами НАТО авантюрные действия Варшавы могут привести к опасным последствиям для всего мира.

Ранее Медведев, комментируя продление запрета Польши на ввоз украинского зерна, обратил внимание, что Киев сразу же обвинил Варшаву в пособничестве Москве. «Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрек. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!» — заявил зампред Совбеза.