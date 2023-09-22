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12:00, 22 сентября 2023Россия

Медведев порассуждал о «грызущихся за корку черствого хлеба» Польше и Украине

Медведев заявил, что даже ближайшие союзники не видят Киев равноценным партнером

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Даже ближайшие союзники не видят Киев равноценным партнером. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, рассуждая о «перегрызшихся за корку черствого хлеба» Польше и Украине в своем Telegram-канале.

Комментируя продление запрета Польши на ввоз украинского зерна, политик обратив внимание, что Киев сразу же обвинил Варшаву в пособничестве Москве. «Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрек. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!», — написал Медведев.

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