Медведев порассуждал о «грызущихся за корку черствого хлеба» Польше и Украине

Медведев заявил, что даже ближайшие союзники не видят Киев равноценным партнером

Даже ближайшие союзники не видят Киев равноценным партнером. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, рассуждая о «перегрызшихся за корку черствого хлеба» Польше и Украине в своем Telegram-канале.

Комментируя продление запрета Польши на ввоз украинского зерна, политик обратив внимание, что Киев сразу же обвинил Варшаву в пособничестве Москве. «Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрек. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!», — написал Медведев.