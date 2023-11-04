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19:18, 4 ноября 2023Бывший СССР

Бывший советник Кучмы раскритиковал визит фон дер Ляйен в Киев

Бывший советник Кучмы Соскин: фон дер Ляйен приехала в Киев ради пиара

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за визит в Киев. Об этом Соскин заявил в своем блоге на YouTube.

Соскин считает, что глава Еврокомиссии (ЕК) посетила украинскую столицу ради пиара и собственных целей. «Ну надо приехать, поддержать парня этого, Зеленского. Но она уже все — играет последний акт», — заявил бывший чиновник, намекая на скорую отставку фон дер Ляйен.

По его словам, по итогам визита Урсулы фон дер Ляйен Украине «никаких денег не дадут». Олег Соскин подчеркнул, что приезд главы ЕК выгоден ей самой с точки зрения карьерного будущего. «Она просто должна красиво это делать, чтобы иметь перспективное политическое будущее», — подытожил Соскин.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России. По ее словам, ограничения включают «новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть».

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      Андрей Ставицкий
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