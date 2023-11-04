Раскрыты источники получения спамерами телефонных номеров россиян

Каргалев: спамеры берут телефонные номера россиян из клиентских баз

Основным источником телефонных номеров, по которым мошенники обзванивают россиян, становятся клиентские базы данных от различных компаний. Об этом рассказал руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что в большинстве случаев спам-звонки представляют собой масштабные веерные обзвоны по «огромной базе телефонных номеров, которые были собраны из абсолютно разных источников». «Сегодня львиная доля номеров для обзвона, в частности, мошеннического, собирается в результате взломов и хищений клиентских баз данных у различных компаний», — указал Каргалаев.

По словам собеседника агентства, телефонные номера могут «утечь» не только из-за централизованных взломов, но и из-за ошибок в конфигурациях хранения баз данных. Эксперт отметил, что данные из таких источников составляют особый интерес у спамеров, потому что они массивные и содержат ценный контекст об абоненте — фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты и другие сведения.

Еще один популярный источник номеров — списки актуальных телефонных номеров, которые собраны на легитимных сайтах и сервисах, где абоненты сами оставляли свои данные. В большинстве случаев номер телефона — это обязательное условие регистрации на сайтах или приложениях. Как утверждает эксперт, впоследствии эти сайты и сервисы могли передавать или продавать номера для рекламных целей. Также обзвонщики часто используют парсеры и кроулеры — специализированные скрипты, которые автоматически извлекают номера с различных сайтов, например, соцсетей и площадок с бесплатными объявлениями.

Для того, чтобы снизить количество спам-звонков, эксперт рекомендует свести к минимуму количество регистраций с указанием номера телефона. Также можно прибегнуть к помощи проверенных антиспам-приложения.