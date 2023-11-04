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20:01, 4 ноября 2023Бывший СССР

Российская ПВО перехватила ракеты над Мелитополем

Рогов: российская система ПВО перехватила над Мелитополем ракеты, выпущенные ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) российской армии перехватила ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городом Мелитополем. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В тот момент, когда тысячи запорожцев праздновали и гуляли, над городом воинской славы средствами ПВО были сбиты воздушные цели противника», — написал он, добавив, что боевые расчеты российских военнослужащих отработали четко.

По его словам, согласно предварительной информации, пострадавших в результате попытки удара ВСУ нет. Детали относительно возможных разрушений не приводятся.

Ранее 4 ноября сообщалось, что в Херсоне третий раз за сутки произошли мощные взрывы. «Перейдите в более безопасные места! Берегите себя и своих близких!» — написал в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к россиянам Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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