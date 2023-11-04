В Херсоне третий раз за сутки произошли взрывы

Власти подконтрольного Киеву Херсона сообщили о взрывах в городе

В Херсоне третий раз за сутки произошли мощные взрывы. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.

«Перейдите в более безопасные места! Берегите себя и своих близких!» — написал он.

Ранее утром 4 ноября сообщалось, что в подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы. При этом в городе и области не была объявлена воздушная тревога. Деталей произошедшего не приводится, информации о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Затем мощные взрывы в городе прозвучали ближе к 10 утра по местному времени (совпадает с московским). Воздушная тревога была объявлена в 09:31 и была отменена спустя 20 минут.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к россиянам Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.