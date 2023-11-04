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08:52, 4 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Общественное» («Суспильне»).

Отмечается, что в городе и области не была объявлена воздушная тревога. Деталей произошедшего не приводится, информации о пострадавших и разрушениях не сообщается.

1 ноября в Херсоне произошло несколько взрывов. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призвал жителей не оставаться на открытом пространстве и перейти в более безопасные места.

Днем ранее Мрочко заявил о повреждении складских помещений в Херсоне. По его словам, удар пришелся на центр города.

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