Сайты выставки «Россия» подверглись хакерской атаке с Украины и западных стран

Сайты выставки «Россия» подверглись кибератаке с Украины и западных стран

Сайты международной выставки-форума «Россия» подверглись массированной кибератаке с территории Украины и западных стран. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы выставки-форума, хакеры нарушили корректную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru. Уточняется, что атака велась с территории Украины, США, Франции, Италии, Польши, Японии, Германии, США, Испании.

«Эта атака подчеркивает грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки "Россия" на ВДНХ, которое не дает покоя недоброжелателям из недружественных стран», — говорится в сообщении.

В конце сентября сообщалось, что российская система бронирования билетов на воздушные рейсы Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа.

«В последние месяцы система подвергается хакерским атакам регулярно. Для отражения атак на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов задействована собственная команда информационной безопасности», — рассказали в госкорпорации «Ростех».