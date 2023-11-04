SHAMAN откроет «Портал в будущее» на выставке «Россия» на ВДНХ

Российский певец Shaman выступит на открытии «Портала в будущее» на ВДНХ

Стало известно, что одним из хедлайнеров на открытии «Портала в будущее» станет российский исполнитель Shaman. Шоу начнется 4 ноября в 20:00 около арки Главного входа на ВДНХ, пишет «Российская газета».

Также на сцене споют Лариса Долина, Хибла Герзмава, Юлианна Караулова, Наталья Подольская и другие артисты. Shaman исполнит уникальное произведение, написанное специально для праздника открытия Международной выставки-форума «Россия». Песня объединит симфоническую и электронную музыку.

Ранее Shaman рассказал о том, как в творческом пути ему помог Михаил Круг. Во время своей поездки в Тверь молодой артист побывал на могиле шансонье. По словам исполнителя, в ресторане, где он работал в самом начале своей карьеры, очень часто заказывали песни Михаила Круга. Однако молодой артист не уточнил, был ли он лично знаком с известным российским шансонье.