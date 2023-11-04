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23:09, 4 ноября 2023Экономика

Силуанов объяснил высокий госдолг США

Глава Минфина Силуанов: госдолг США растет из-за бесконтрольной эмиссии доллара
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Минфина России Антон Силуанов объяснил высокий госдолг США бесконтрольной эмиссией доллара. Об этом сообщает РИА Новости.

«Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки», — сказал министр.

По словам главы ведомства, Соединенные Штаты все еще живут в парадигме, что доллар является надежной и устойчивой валютой. Однако это невозможно при «бесконтрольной эмиссии», добавил он.

Ранее глава российского Минфина заявил, что доминировавшие ранее экономики постепенно «сдуваются», на их место приходят новые, в том числе Россия, КНР, Индия. По словам главы ведомства, все происходящие глобальные трансформации зависят от изменений соотношений сил в мире.

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