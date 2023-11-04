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22:32, 4 ноября 2023Экономика

Силуанов заявил о постепенно «сдувающихся» доминировавших экономиках

Силуанов: на место доминировавших экономик приходят новые, в том числе Россия
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Доминировавшие ранее экономики постепенно «сдуваются», на их место приходят новые, в том числе Россия, Китай, Индия. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Как отметил министр, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки «Россия», все происходящие глобальные трансформации зависят от изменения соотношения сил в мире. По его словам, старые системы, ранее доминировавшие, себя изживают и «сдуваются» как в экономическом, так и политическом отношении, им на смену приходят новые силы. «Такая ситуация проходила не один раз в мировой истории, и всегда такие перемены происходят болезненно», — добавил он.

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При этом, указал Силуанов, старые экономики, которые не хотят уходить, «цепляются за санкции, использование своих валют в качестве оружия, цепляются за сдерживание других экономик», вредя при этом самим себе.

Глава Минфина добавил, что новые экономики растут быстрее и становятся более мощными, более сильными политически. Эти страны, в том числе и Россия, тоже хотят влиять на мировые процессы, а не так, как сложилось за последнее время, когда крупные экономики диктовали свои экономические и политические решения всему миру». Он также отметил, что сейчас крепнет альтернатива старым силам — страны БРИКС.

Ранее помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что за последние десять лет центр силы мировой экономики начал смещаться в сторону Востока. Он отметил, что сейчас развивающиеся страны Юго-Восточной Азии очень сильно прогрессируют. При этом страны Европы и США теряют позиции, проигрывая восточным странам и в большей степени — Китаю.

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