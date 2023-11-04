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12:25, 4 ноября 2023Экономика

Помощник Путина заявил об изменении центра силы мировой экономики

Орешкин: центр силы мировой экономики меняется и уходит на Восток
Максим Орешкин

Максим Орешкин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

За последние 10 лет центр силы мировой экономики начал смещаться в сторону Востока, заявил помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин. Его цитирует ТАСС.

Орешкин отметил, что сейчас развивающиеся страны Юго-Восточной Азии очень сильно прогрессируют и занимают все более высокие позиции в рейтинге крупнейших экономик мира. При этом страны Европы и США теряют позиции, проигрывая восточным странам и, в большей степени, Китаю.

По его словам, в настоящее время также меняются экономические взаимоотношения России, и за последние годы страна сильно поднялась в рейтинге крупнейших экономик мира. «Если в 2000 году мы занимали 12-е место, то в прошлый год — 2022-й — Россия, по данным Всемирного банка, по паритету покупательной способности находится на пятом месте в мире», — подчеркнул он. Орешкин также добавил, что раньше выше России в списке были Франция, Италия, Великобритания, Германия, а теперь они остались позади.

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Орешкин апеллирует к альтернативной методике определения размера экономики по паритету покупательной способности (ППС) — такой способ редко используют для описания реального экономического статуса страны. Основным параметром остается ВВП по номинальному значению в долларовом выражении. В этом списке, по данным того же Всемирного банка, Россия находится на 11 месте с показателем 2,24 триллиона долларов, уступая Германии, Великобритании, Франции и Италии. Первое место с большим отрывом занимают США (25,462 триллиона), на втором месте Китай (17,9 триллиона).

Идея пересчета по ППС связана с различной стоимостью товаров и услуг в разных странах. Теоретически показатель должен лучше отображать реальное состояние экономики, но только в условиях отсутствия торговых барьеров и протекционистских мер. Таким образом, в расчетах неявно предполагается, что жители любой страны получают одинаковые по качеству товары и услуги, то есть, к примеру, средний автомобиль в России рассматривается как эквивалент среднего автомобиля в Германии.

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      Мария Грушко
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