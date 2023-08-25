Володин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

Спикер Госдумы Володин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Россия через десять лет после начала введения против нее западных санкций стала крупнейшей экономикой Европы и вошла, по свежим данным Всемирного банка (ВБ), в топ-5 в мире по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС). Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал, что в 2012 году Россия была в этом списке шестой, а на первом месте находились США. В 2022 году мировым лидером стал Китай, а Россия вытеснила с пятого места Германию. По мнению политика, такой результат стал следствием ограничительных мер, которые ударили по инициаторам.

При этом Володин признал, что стране требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий.

Всемирный банк обновил свой рейтинг в июле. Россия вошла в первую пятерку второй год подряд, до этого такого результата страна добивалась только в 2013 году.

ВВП по ППС является альтернативной методикой определения размера экономики, который редко используют для описания реального экономического статуса страны. Основным параметром остается ВВП по номинальному значению в долларовом выражении. В этом списке Россия находится на 11 месте с показателем 2,24 триллиона долларов, уступая Германии, Великобритании, Франции и Италии. Первое место с большим отрывом занимают США (25,462 триллиона).

Идея пересчета по ППС связана с различной стоимостью товаров и услуг в разных странах. Теоретически показатель должен лучше отображать реальное состояние экономики, но только в условиях отсутствия торговых барьеров и протекционистских мер. Таким образом, в расчетах неявно предполагается, что жители любой страны получают одинаковые по качеству товары и услуги, то есть, к примеру, средний автомобиль в России рассматривается как эквивалент среднего автомобиля в Германии.

Одним из крайних случаев пересчета по ППС является популярный «индекс бигмака», в рамках которого состояние экономики оценивается через стоимость бургера. В 2022 году индекс показал, что рубль является самой недооцененной валютой в мире, а его реальный курс — 23 рубля за доллар.