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17:45, 4 ноября 2023Россия

В Кремле заявили о невозможности победить Россию на поле боя

Представитель Кремля Песков: Россия доказала, что ее не победить на поле боя

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россию невозможно победить на поле боя, заявил в кулуарах марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«В Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно», — сказал он.

По словам представителя Кремля, по мере того, как западные страны это понимают, они начинают задумываться о рациональности финансирования Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь также заявил, что у главы государства Владимира Путина нет двойников, подчеркнув что президент «у нас один».

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      Варвара Кошечкина
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