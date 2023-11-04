В Кремле заявили о невозможности победить Россию на поле боя

Представитель Кремля Песков: Россия доказала, что ее не победить на поле боя

Россию невозможно победить на поле боя, заявил в кулуарах марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«В Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно», — сказал он.

По словам представителя Кремля, по мере того, как западные страны это понимают, они начинают задумываться о рациональности финансирования Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь также заявил, что у главы государства Владимира Путина нет двойников, подчеркнув что президент «у нас один».