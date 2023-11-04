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16:47, 4 ноября 2023Россия

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: Ultrasto / Shutterstock / Fotodom

Днем в субботу, 4 ноября, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Подробностей произошедшего не приводится. На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Последний раз тревогу в Севастополе объявляли дважды 1 ноября. Предупреждение было опубликовано в 6:47 по московскому времени, а в 7:20 тревогу уже отменили. Однако через несколько часов появилось новое предупреждение.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

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