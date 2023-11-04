В США заявили о мировой поддержке России и Китая в вопросе сектора Газа

Миршаймер: Путин и Си указали на провал США в Газе и получили мировую поддержку

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заручились всемирной поддержкой, указав на ошибку США в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, российский и китайский лидеры признали Вашингтон ответственным за неудачную попытку урегулировать конфликт. В частности, эксперт признал, что США вместо попытки успокоить израильтян лишь подливают масло в огонь. При этом, отметил он, Москва и Пекин предпочли бы видеть большее вовлечение мирового сообщества в проблемы ближневосточного региона.

30 октября Путин отметил неготовность Вашингтона смириться с тем, что Россия принимает участие в решении мировых и региональных проблем, включая Ближний Восток, и стремление США не допустить этого. По его словам, США искренне верят в свою исключительность.