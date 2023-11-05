Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 5 ноября 2023Мир

Армия Израиля ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров ХАМАС

ЦАХАЛ: более 20 высокопоставленных командиров движения ХАМАС ликвидированы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС. Об этом со ссылкой на заявление ЦАХАЛ сообщает РИА Новости.

«В списке лидеров всех бригад ХАМАС, которых мы ликвидировали, более 20 высокопоставленных командиров», — рассказал телеканалу Sky News Arabia представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

Ранее сообщалось, что командир батальона ХАМАС «Сабра Телль Аль-Хава» Мустафа Далул был ликвидирован ударом истребителей в секторе Газа. В заявлении также подчеркнули, что Далул занимал ряд важных позиций в батальоне до начала боевых действий с Израилем.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО

      Россиянам назвали норму сладких подарков на Новый год

      Роженицам в госпитале Лондона раздали рекламные буклеты с фото Медведева

      Пранкеры Вован и Лексус опровергли причастность к обыскам у Цыгановы

      Взрыв прогремел в Одессе

      Армия Израиля ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров ХАМАС

      На обновление трассы Новороссийск — Керчь выделят сотни миллионов рублей

      В России пройдет масштабный концерт

      Менеджер Махачева назвал следующего соперника бойца

      Расходы на покупку и содержание недвижимости в России, ОАЭ и Европе сравнили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости