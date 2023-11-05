Армия Израиля ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров ХАМАС

ЦАХАЛ: более 20 высокопоставленных командиров движения ХАМАС ликвидированы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС. Об этом со ссылкой на заявление ЦАХАЛ сообщает РИА Новости.

«В списке лидеров всех бригад ХАМАС, которых мы ликвидировали, более 20 высокопоставленных командиров», — рассказал телеканалу Sky News Arabia представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

Ранее сообщалось, что командир батальона ХАМАС «Сабра Телль Аль-Хава» Мустафа Далул был ликвидирован ударом истребителей в секторе Газа. В заявлении также подчеркнули, что Далул занимал ряд важных позиций в батальоне до начала боевых действий с Израилем.