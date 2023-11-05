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08:19, 5 ноября 2023Забота о себе

Диетолог назвала самые полезные осенние продукты

Диетолог Тихомирова назвала тыкву и капусту самыми полезными осенними овощами

Фото: Marius Ciocirlan / Unsplash

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова назвала три самых полезных осенних продукта. Об этом сообщают «Известия».

Специалист порекомендовала добавить в рацион тыкву, так как в ней много клетчатки. «В 100 граммах тыквы содержится суточная норма витамина А, который необходим для выработки гормонов, а также полезен для зрения и иммунитета», — добавила она.

Также полезным осенним овощем является свекла. По словам диетолога, основная ценность этого овоща — антоцианы, которые окрашивают ее в фиолетовый цвет. Тихомирова пояснила, что антоцианы помогают организму бороться со свободными радикалами, останавливают свободное радикальное окисление, а также помогают в борьбе со стрессом и замедляют процессы старения.

Врач также назвала полезным осенним продуктом белокочанную капусту. По ее словам, во всех видах капусты есть вещества, которые препятствуют развитию рака груди у женщин. Кроме того, в белокочанной капусте содержится витамин U, который обладает свойством заживлять слизистые. Также это хорошее средство для профилактики обострений гастрита и язвы желудка.

Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла от чрезмерного употребления чая. Она предупредила, что, если употреблять напиток в избыточных количествах, будет нагрузка на почки и излишняя тонизация нервной системы.

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      Марина Совина
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