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17:39, 20 октября 2023Забота о себе

Россиян предостерегли от злоупотребления чаем

Диетолог Соломатина: злоупотребление чаем может привести к тахикардии

Фото: Manki Kim / Unsplash

Злоупотребление чаем может привести к нежелательным последствиям, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. От чрезмерного употребления этого напитка она предостерегла в беседе с «Москвой 24».

В день она посоветовала пить не более 4-5 чашек зеленого или 3-4 чашек черного чая. «Если употреблять напиток в избыточных количествах, в любом случае будет нагрузка на почки, излишняя тонизация нервной системы», — рассказала диетолог. Из-за переизбытка кофеина, добавила она, могут возникнуть раздражительность, головные боли, невозможность сконцентрироваться, тахикардия.

Это, продолжила Наумова, может привести к конфликтам с друзьями и семьей. «Человек сначала начнет срываться на близких, а потом, так как любое психоактивное вещество истощает резервы надпочечников, может наступить обратная реакция, то есть заторможенность и ступор», — заключила специалистка.

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      Александра Лисица
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