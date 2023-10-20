Врач предупредила о специфической опасности ожирения для мужского здоровья

Лишний вес у мужчин может менять гормональный фон, а также приводить к развитию серьезных заболеваний, предупредила терапевт, профессор Светлана Каневская. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, какие специфические риски для мужского здоровья создает лишний вес.

По словам Каневской, у мужчин жир чаще всего образуется в районе живота. Такое ожирение — одно из самых опасных, так как из-за него у мужчин меняется гормональный фон: увеличивается уровень женского гормона эстрогена, снижается уровень тестостерона и даже может развиться сахарный диабет.

55 процентов мужчин и 60 процентов женщин в России имеют ожирение

Жир, скапливаясь вокруг органов брюшной полости, сдавливает и мешает их нормальной работе, добавила Каневская. Во время сна жир отодвигает диафрагму и препятствует нормальному дыханию, из-за чего развивается апноэ, грозящее летальным исходом.

У мужчин с ожирением развиваются болезни сердца, депрессия, эректильная дисфункция, импотенция, бессонница, раздражительность, усиленное потоотделение, усталость. Также у них могут возникнуть панкреатит, желчекаменная болезнь, подагра, рак толстой кишки и простаты и масса других недугов Светлана Каневская терапевт, профессор

Для профилактики развития абдоминального ожирения Каневская призвала мужчин правильно питаться и больше двигаться — не менее 40 минут в день до обильного потоотделения.

Кроме того, она рекомендовала контролировать уровень тестостерона, индекса омега-3 на мембране эритроцитов, сывороточного железа и ферритина. «С результатами анализов следует обратиться к эндокринологу и диетологу и снижать вес под их контролем», — резюмировала врач.

Ранее Светлана Каневская назвала способы избежать заражения новыми штаммами COVID-19. Первым делом она посоветовала соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию в общественных местах.