Минобороны рассказало о ходе боев в районе Работино

МО России: в районе Вербового и Работино войска России отразили три атаки ВСУ

Российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Вербовое и Работино на запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

По данным ведомства, в боях в районе этих населенных пунктов участвовали 17-я механизированная и 46-я аэромобильная бригады ВСУ, а также 3-я бригада Нацгвардии Украины.

Российским военным удалось уничтожить два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа ВСУ. Потери украинских военных на этом участке боевых действий составили 45 человек.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что ВСУ за сутки потеряли 150 человек в районе Работино.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.