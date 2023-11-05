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14:43, 5 ноября 2023Россия

Минобороны рассказало о ходе боев в районе Работино

МО России: в районе Вербового и Работино войска России отразили три атаки ВСУ
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Вербовое и Работино на запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

По данным ведомства, в боях в районе этих населенных пунктов участвовали 17-я механизированная и 46-я аэромобильная бригады ВСУ, а также 3-я бригада Нацгвардии Украины.

Российским военным удалось уничтожить два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа ВСУ. Потери украинских военных на этом участке боевых действий составили 45 человек.

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