Рогов: ВСУ потеряли 150 человек на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 150 человек под Работино на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в течение суток российская артиллерия наносила удары по местам ротации и отдыха ВСУ. Украинская армия попыталась несколько раз атаковать российские позиции, но противник был отброшен.

«Всего противник потерял пять боевых бронированных машин, две гаубицы, шесть пикапов и порядка 150 боевиков», — заявил Рогов. Также он сообщил, что Российская армия сорвала попытку ротации украинской армии.

Ранее Рогов сделал замечание кандидату в президенты США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами, который заявил, что в новых российских регионах живут русскоговорящие люди. По мнению общественника, там живут не просто русскоязычные люди, а русские люди.