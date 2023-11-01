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12:29, 1 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно об огромных потерях ВСУ

Рогов: ВСУ потеряли 150 человек на запорожском направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 150 человек под Работино на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в течение суток российская артиллерия наносила удары по местам ротации и отдыха ВСУ. Украинская армия попыталась несколько раз атаковать российские позиции, но противник был отброшен.

«Всего противник потерял пять боевых бронированных машин, две гаубицы, шесть пикапов и порядка 150 боевиков», — заявил Рогов. Также он сообщил, что Российская армия сорвала попытку ротации украинской армии.

Ранее Рогов сделал замечание кандидату в президенты США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами, который заявил, что в новых российских регионах живут русскоговорящие люди. По мнению общественника, там живут не просто русскоязычные люди, а русские люди.

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      Александр Слабиев
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