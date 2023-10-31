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17:01, 31 октября 2023Бывший СССР

В Запорожской области указали на ошибку кандидату в президенты США

Рогов заявил кандидату в президенты США, что в новых регионах РФ живут русские
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Кадр: Лидеры возрождения. Запорожская область / YouTube

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на ошибку кандидату в президенты США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами, который заявил, что в новых российских регионах живут русскоговорящие люди. Его цитирует РИА Новости.

По словам Рогова, там проживают не просто русскоговорящие, а русские люди. «Рамасвами не открыл ничего нового. Он просто озвучил истину, которая и так всем известна. (…) В новых регионах живут русские люди, а не просто русскоговорящие (…), что долгие годы пыталась манипулятивно внедрить в общественное сознание украинская пропаганда», — сказал он.

Глава движения обратил внимание, что западное общество начинает уставать от поддержки киевского режима. По этой причине политики в США стали делать более взвешенные заявления в адрес РФ, добавил Рогов. Он отметил, что американские чиновники пытаются угодить избирателям для получения большего количества голосов на будущих выборах.

Ранее Рамасвами назвал новые регионы РФ русскоговорящими и подчеркнул, что их жители не считают себя частью Украины. По его мнению, американцы оказались в «ловушке», поскольку забыли про запрет 11 оппозиционных партий на Украине.

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      Кристина Есикова
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