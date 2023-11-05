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14:13, 5 ноября 2023Мир

Президент Палестины встретился с госсекретарем США

Al Hadath: президент Палестины Аббас призвал прекратить огонь в секторе Газа

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Набиля Абу Рудейна.

Встреча политиков прошла в палестинском городе Рамалла. В ходе переговоров Аббас заявил Блинкену о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, подчеркнув, что следует разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор.

Госсекретарь, в свою очередь, заверил, что Вашингтон стремится создать безопасные условия для палестинцев и израильтян.

Ранее издание The New York Times указало, что турне Блинкена по Ближнему Востоку демонстрирует, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля.

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