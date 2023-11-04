В США заявили о попавшем в тупик Вашингтоне из-за поддержки Израиля

NYT: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике из-за Израиля

Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку демонстрирует, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, Соединенные Штаты зажаты «между международной яростью из-за числа погибших палестинских мирных жителей и непоколебимой поддержкой Израиля».

3 ноября Блинкен прибыл в Израиль с визитом, чтобы защитить мирных палестинцев. По данным The Washington Post, главный американский дипломат будет более настойчиво требовать от израильтян облегчения гуманитарной ситуации на густонаселенной территории Газы. Дипломат также посетит Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.

20 октября госсекретарь США призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить заложников без предварительных условий.