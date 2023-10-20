Блинкен призвал ХАМАС освободить заложников

Энтони Блинкен: для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить заложников без предварительных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заложники должны быть выпущены немедленно и без каких-либо условий. Такова наша позиция с первого дня, таковой она остается и сейчас», — заявил политик.

Блинкен отметил, что не стоит доверять заявлениям движения ХАМАС, которое удерживает порядка двух сотен человек после атаки на юг Израиля.

По данным Bloomberg, США и Евросоюз (ЕС) призвали Израиль отложить наземную операцию в cекторе Газа, чтобы «выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников».

Ранее ХАМАС заявило о решении освободить двух американок, мать и дочь, из плена в Газе при посредничестве Катара.