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23:51, 20 октября 2023Мир

Блинкен призвал ХАМАС освободить заложников

Энтони Блинкен: для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить заложников без предварительных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заложники должны быть выпущены немедленно и без каких-либо условий. Такова наша позиция с первого дня, таковой она остается и сейчас», — заявил политик.

Блинкен отметил, что не стоит доверять заявлениям движения ХАМАС, которое удерживает порядка двух сотен человек после атаки на юг Израиля.

По данным Bloomberg, США и Евросоюз (ЕС) призвали Израиль отложить наземную операцию в cекторе Газа, чтобы «выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников».

Ранее ХАМАС заявило о решении освободить двух американок, мать и дочь, из плена в Газе при посредничестве Катара.

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      Марина Совина
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