Стало известно о критическом положении США

19FortyFive: США стоят на пороге гражданской войны из-за разногласий в Конгрессе

США стоят на пороге гражданской войны из-за разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе. О критическом положении страны стало известно из материала 19fortyfive.

«Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, — это может быть сигналом к масштабному конфликту», — говорится в статье.

Отмечается, что противоречия между кандидатами в президенты — обычное дело, однако споры экс-лидера США Дональда Трампа и действующего главы страны Джо Байдена вызывают небывалое напряжение внутри Соединенных Штатов. После нескольких возбужденных против экс-главы Белого дома уголовных дел он открыто угрожает своему главному конкуренту, с которым уже сравнялся в рейтинге, сказано в материале.

Ранее среди республиканцев возникли разногласия из-за нацбезопасности и Украины. В частности, некоторые республиканцы недовольны действиями сенатора Томми Табервилля (республиканец от штата Алабама), который несколько месяцев препятствовал утверждению кандидатов на высокопоставленные военные должности.