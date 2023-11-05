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00:08, 5 ноября 2023Мир

Среди республиканцев возникли разногласия из-за нацбезопасности и Украины

Bloomberg: у республиканцев США растут разногласия из-за нацбезопасности и Киева

Фото: Leah Millis / Reuters

Среди республиканцев в Сенате Конгресса США возникло недовольство из-за действий сенатора Томми Табервилля (республиканец от штата Алабама), который несколько месяцев препятствовал утверждению кандидатов на высокопоставленные военные должности. О растущих разногласиях из-за вопросов национальной безопасности и Киева пишет Bloomberg.

Так, несколько сенаторов во главе с Джони Эрнстом от Айовы и Дэном Салливаном от Аляски раскритиковали Табервилля, а также отметили, что американские военные подвергаются огромным рискам по всему миру на фоне палестино-израильского конфликта, украинского кризиса и растущей напряженности между Китаем и соседними странами.

По мнению Салливана, Табервилль ведет «самоубийственную политику в области нацбезопасности», что играет на руку председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину.

Ранее бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк рассказал, что выделение дополнительной помощи Украине является предметом больших споров между демократами и республиканцами. При этом, по его словам, обе политические партии выступают за оказание поддержки Израилю.

3 ноября Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю без упоминания Украины. На голосовании в пользу документа высказались 226 конгрессменов, против выступили 196.

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